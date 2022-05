Amministrative e referendum, Camere chiuse per dieci giorni. Le riforme in stand-by

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Il Parlamento si prepara alla pausa elettorale per il voto del 12 giugno in quasi mille Comuni, oltre ai referendum sulla giustizia. Lo stop per consentire ai parlamentari di girare l’Italia per comizi rispetto ai sette tradizioni giorni si allunga a più di dieci. Slittano così alcuni provvedimenti clou, già in stand-by per divisioni politiche e ora finiti nel limbo elettorale.

Il pressing di Draghi per la riforma della giustizia

Per altri disegni di legge il “fermo” rischia di non essere casuale, politicamente. È il caso della riforma del Csm, che in più punti coincide con i quesiti referendari promossi da Lega e Radicali. Il testo è all’esame della commissione Giustizia del Senato che deve votare gli emendamenti (260 quelli presentati), prima dell’approdo in aula fissato il 14.

Una riforma che, dopo l’accordo di maggioranza su balneari e fisco, il premier Mario Draghi ha esortato a completare «con prontezza». Sull’ultimo via libera di Palazzo Madama pesano le forti perplessità di Lega e Italia Viva: una modifica a Palazzo Madama implicherebbe una terza lettura alla Camera e l’impossibilità di eleggere il nuovo Csm a settembre, come il governo vorrebbe. È plausibile, sul fronte leghista, che la situazione si sblocchi dopo il referendum.

Le chiusure di Camera e Senato

Lo stop ai lavori parlamentari per il voto amministrativo riguarderà Aula e commissioni. A Montecitorio la chiusura è già ufficiale e copre 11 giorni, dal 2 al 12 giugno. Così hanno deciso i presidenti dei gruppi, inglobando anche il “ponte” per la festa della Repubblica.

A Palazzo Madama il sigillo dovrebbe arrivare lunedì 30 maggio, con la conferenza dei capigruppo. La pausa parlamentare nei fatti si allunga di un paio di giorni e include il summit del Partito popolare europeo che si riunirà a Rotterdam il 31 maggio e il 1° giugno. Atteso pure Silvio Berlusconi. Da qui la richiesta avanzata dal gruppo di Forza Italia di partecipare, assentandosi ovviamente dal Parlamento. Richiesta concessa.