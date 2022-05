Amministrative e referendum: schede, quesiti e preferenze, la guida al voto

Elettori non deambulanti

Gli elettori non deambulanti iscritti in sezioni elettorali ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono votare in qualsiasi altra sezione elettorale del comune allestita in un edificio privo di barriere architettoniche.Tali elettori, per poter votare, devono presentare, oltre alla tessera elettorale, una documentazione dalla quale risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione, e cioè una certificazione medica rilasciata dall’azienda sanitaria locale oppure una copia autentica della patente di guida speciale.Il voto è espresso nella cabina appositamente allestita per gli elettori non deambulanti.

Italiani all’estero: come possono votare?

Per le elezioni amministrative non è previsto il voto all'estero per corrispondenza. Gli italiani residenti all'estero possono votare alle elezioni amministrative venendo in Italia a votare presso il comune di iscrizione nelle liste elettorali. I comuni inviano ai nostri connazionali all'estero le cartoline-avviso con l'indicazione della data della votazione.

Cittadini europei in Italia: possono votare?

I cittadini dell’Unione europea residenti in Italia sono equiparati ai cittadini italiani: possono quindi votare nel nostro Paese alle elezioni comunali e circoscrizionali. Purché presentino domanda entro il quarantesimo giorno antecedente la votazione.

Quali sono le modalità di voto?

Le modalità di espressione del voto cambiano in funzione della popolazione dei comuni.

Nei comuni fino a 15mila abitanti si può tracciare un segno sul nominativo del candidato sindaco o sul contrassegno della lista collegata al candidato sindaco o anche sia sul candidato sindaco che sulla lista collegata al medesimo candidato sindaco: in ogni caso, il voto viene attribuito sia alla lista di candidati consiglieri che al candidato sindaco collegato. È eletto indaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio domenica 26 giugno tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.