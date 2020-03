Amministrative e referendum spostati all’autunno: più tempo per rafforzare il Governo, Salvini in difficoltà

Finestre elettorali del 2021 chiuse per il “semestre bianco”

La seconda conseguenza politica ha a che fare con la durata della legislatura, che a questo punto appare blindata: con il referendum confermativo – poniano – verso dicembre ci vorranno due mesi per il ridisegno dei collegi della legge elettorale per adeguarli al ridotto numero dei parlamentari poi altri due mesi per l’eventuale campagna elettorale e il voto arrivando così a maggio-giugno 2021, a ridosso cioè del semestre bianco che inizia ai primi di luglio («Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura», recita l’articolo 88 della nostra Carta fondamentale).

Niente urne e collaborazione forzata: la strada stretta di Salvini

È chiaro che questo nuovo timing sfavorisce la strategia leghista improntata fino a poco tempo sulla richiesta di elezioni anticipate, così come impedisce a Matteo Salvini di passare subito all’incasso nelle regioni. Tra qualche mese i sondaggi potrebbero già prendere un’altra piega e favorire l’asse governativo. Per il centrodestra a trazione leghista la strada appare stretta: collaborazione quasi forzata sui provvedimenti per l’emergenza e finestre elettorali di fatto chiuse fino a fine legislatura. Certo, c’è sempre la possibilità di un governo di unità nazionale (si fa ancora il nome di Mario Draghi) se la situazione economica dovesse precipitare nelle prossime settimane. Ma naturalmente non è una soluzione che qualcuno possa augurare, almeno non a voce alta.

