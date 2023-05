Comunali, ecco le 7 sfide chiave al ballottaggio. Primo turno in Sicilia e Sardegna

Ascolta la versione audio dell'articolo

8' di lettura

Domenica e lunedì si gioca il secondo tempo delle elezioni amministrative con il ballottaggio in 41 Comuni fra i quali 7 capoluoghi di provincia sul cui esito si misurerà il risultato politico della competizione amministrativo (al primo turno il centrodestra ha vinto in quattro capoluoghi, il centrosinistra in due). In Sicilia, invece, si vota per il primo turno in 128 Comuni con eventuale ballottaggio nelle città sopra i 15mila abitanti in programma l’11 e 12 giugno.

Sull’isola c’è massima attenzione per la sfida elettorale nelle quattro grandi città - Catania, Siracusa, Ragusa e Trapani - ma i fari sono puntati soprattuto sul centro alla falde dell’Etna: qui sono arrivati la premier Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani per tirare la volata a Enrico Trantino (FdI), il candidato sindaco attorno al quale si è compattata la coalizione che punta a riprendere il comando della città dopo la tormentata esperienza di Salvo Pogliese (FdI). Maurizio Caserta è il candidato dell’area progressista.

Loading...

Si vota per le elezioni amministrative anche in 39 Comuni della Sardegna. Solo due i Comuni che superano la soglia dei 15mila abitanti e che dunque potranno andare al ballottaggio l’11 e 12 giugno: Assemini, nella città metropolitana di Cagliari, e Iglesias, nel sud ovest della Sardegna, ex capoluogo di provincia del Sulcis.

Nella rossa Ancona il centrodestra tenta il ribaltone

È probabile un duello fino all’ultimo voto ad Ancona, roccaforte del centrosinistra da oltre 30 anni dove il centrodestra ha chiuso in vantaggio il primo turno di quasi quattro punti. A sfidarsi Ida Simonella, assessora uscente della giunta guidata dalla dem Valeria Mancinelli, per il centrosinistra (Pd, Terzo Polo-Riformisti, civiche), e Daniele Silvetti, presidente del Parco del Conero, per il centrodestra (Fi, Lega, Fdi, Udc, civiche). Quest’ultimo nel primo turno ha ottenuto il 45,11% dei consensi (19.643 voti) contro il 41,28% (17.979 voti) di Simonella.

Daniele Silvetti (centrodestra) e Ida Simonella (Pd e Terzo Polo). ANSA

Silvetti ribadisce agli elettori la richiesta di fiducia per un “cambiamento nel segno del buon governo”, senza steccati ideologici. Simonella rivendica il “faticoso lavoro” fatto per la città e lancia un appello a votarla “per un salto di qualità e credibilità di Ancona, per un percorso di sviluppo grazie ai progetti da realizzare con i fondi del Pnrr ottenuti”.