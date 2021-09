Amministrative, da Letta a Salvini la posta in gioco per i leader

3' di lettura

Il 3 e 4 ottobre si vota per eleggere oltre mille sindaci e il presidente della Calabria. Ma, come ogni volta che milioni di cittadini sono chiamati al voto, sotto esame finiscono inevitabilmente tutti i partiti, leader compresi. Da Salvini a Letta, da Meloni a Berlusconi e Conte, nessuno sfuggirà al giudizio post voto: ci saranno vincitori e perdenti.

Letta. il seggio alla Camera e la partita per il Colle

Pià che per ogni altro leader di partito, per Enrico Letta il 4 ottobre è innanzitutto una partita personale. Il segretario Pd corre infatti alle suppletive di Siena per un seggio alla Camera. Si è messo in gioco in una città che attraversa la grande crisi del Monte dei Paschi. Se vincerà, tornerà in Parlamento e da lì gli sarà più facile dirigere i giochi che si apriranno nei prossimi mesi per l’elezione del prossimo presidente della Repubblica. Ma anche l’esito del voto nelle grandi cittàavrà un impatto sulla sua leaderhip. Se infatti il Pd dovesse spuntarla a Milano, Bologna e Napoli e portare i propri candidati al ballottaggio a Roma e Torino, il segretario uscirebbe dal voto molto rafforzato. Ma se così non fosse, se ad esempio il candidato sindaco a Roma non ce la dovesse fare, il leader finirebbe inevitabilemnte nel mirino e le richieste di congresso da parte della minoranza dem tornerebbero a farsi sentire.

Loading...

Salvini, occhi puntati sui consensi alla Lega

Il voto delle amministrative sarà anche un referendum sulla linea di Matteo Salvini. Come sempre il leader leghista ci ha messo la faccia e ha dato un’impronta precisa alla campagna elettorale: si è definito free vax, si è battuto per i tamponi gratis più che per la campagna vaccinale ed ha cercato di contenere l’estensione del green pass. Avrà successo o no questa linea? I risultati elettorali lo diranno. La linea del Piave è quel 20% sotto il quale la Lega non è mai scesa nei recenti sondaggi. L’altro scoglio sarà il confronto con i voti di Fdi, principale concorrente del Carroccio (oltre che alleato di centrodestra, seppure all’opposizione). Se nelle grandi città Giorgia Meloni andrà meglio di Salvini, il leader leghista finirà inevitabilmente sotto processo. Le dichiarazioni dei suoi governatori e del “governista” Giorgetti hanno già lasciato intendere che un insuccesso elettorale non resterebbe senza conseguenze. C’è infine il caso Morisi. L’inchiesta sul guru social del Carroccio avrà la sua influenza sulle urne? Per Salvini sarà un test di fuoco.

Per Conte primo voto da leader M5S

Per Conte saranno le prime elezioni da capo del Movimento Cinque stelle. Si vota nelle due città dove cinque anni fa i pentastellati avevano presentato le due sindache simbolo uescite vittoriose, Chiara Appendino a Torino e Virginia Raggi a Roma. Per questo il risultato elettorale non potrà che essere un giudizio sul loro operato. Si testerà inoltre l’alleanza Pd-M5s a Napoli e a Bologna ma si conteranno anche i voti. Se i Cinque stelle perdessero terreno magari in favore dei dem, l’alleanza (ancora instabile) potrebbe subire scossoni. Il M5S sconta inoltre la sua tradizionale debolezza nelle elezioni locali. E dopo il primo turno per Conte si aprirà il rebus degli eventuali ballottaggi: dovrà dire se appoggia o no il Pd al secondo turno, dove al primo gli alleati giallo-rossi si sono presentati divisi. Anche questo rompicapo metterà alla prova la neo leadership di Giuseppe Conte.