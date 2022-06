Amministrative, da Verona a Catanzaro le 13 sfide del secondo turno

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo la tornata elettorale del 12 giugno saranno 13 i ballottaggi dei capoluoghi in programma domenica 26 giugno. La partita più attesa è quella di Verona, dove il risultato finale potrebbe aprire una nuova fase di tensione fra Matteo Salvini e Giorgia Meloni che si intestano la leadership del centrodestra. Ma si guarda anche

Al primo turno le urne hanno dato il verdetto per altrettanti sindaci: nove sono andati al centrodestra (a cui si può aggiungere Messina in cui ha vinto il candidato di una lista civica che fa riferimento al centrodestra), tre i sindaci al centrosinistra. Per quanto riguarda i ballottaggi, sette vedono in testa il centrosinistra (Alessandria, Cuneo, Como, Verona, Parma, Piacenza, Lucca), cinque il centrodestra (Monza, Gorizia, Frosinone, Barletta e Catanzaro), uno una lista civica (Viterbo).

A Verona sfida Tommasi-Sboarina (senza apparentamenti)

A Verona alla sfida tra il candidato del centrosinistra Damiano Tommasi, che al primo turno ha ottenuto il 39,8% dei voti, e Federico Sboarina fermatosi al 32,7%, si arriverà senza apparentamenti. Un testa a testa in cui il distacco è di ottomila voti. Il tentativo di andare ad un apparentamento formale tra Sboarina e Flavio Tosi (ex sindaco leghista di Verona, rimasto escluso dal ballottaggio, candidato di Forza Italia) è naufragato dopo l’ultimo rifiuto opposto dal candidato di Fratelli d’Italia.

Ad agitare la competizione anche una lettera del vescovo Giuseppe Zenti divenuta subito un caso. A finire sotto i riflettori le parole sulla «famiglia voluta da Dio», e le questioni gender scritte dal prelato 75enne in un messaggio ai sacerdoti in vista del ballottaggio del 26 giugno. Famiglia e gender sono un nervo scoperto della città veneta: soprattutto dopo che, nella primavera 2019, si attirò le attenzioni di mezzo mondo ospitando il “Congresso della Famiglia”, un concentrato di movimenti anti-abortisti e anti-femministi ospitato con il beneplacito di Sboarina, che vide Matteo Salvini tra i protagonisti.

Lucca, polemiche su Casapound

Nel campo del centrodestra gli occhi sono puntati anche su Lucca, dove il sostegno di Casapound e negazionisti al candidato del centrodestra Marco Pardini, chiamato a recuperare lo svantaggio di nove punti sul dem, Francesco Raspini, ha provocato reazioni e prese di posizione clamorose. Elio Vito, esponente di Forza Italia, ha deciso di lasciare il partito rassegnando le dimissioni anche da parlamentare in polemica per l’ok azzurro al movimento di estrema destra.