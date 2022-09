Amministratore condominiale: le regole dalla nomina alla revoca

L’amministratore può essere revocato in qualsiasi momento, anche prima della scadenza del mandato, con votazione a maggioranza assembleare di almeno metà degli intervenuti che rappresenti i 500 millesimi. L’articolo 1725 del Codice civile prevede che l’amministratore, pur non potendo opporsi alla revoca, è legittimato a ricevere un risarcimento (salvo che la revoca sia motivata da giusta causa). Al riguardo, vale ricordare che ogni condomino può chiedere la revoca giudiziale per “giusta causa”, che si configura in presenza di irregolarità gravi (mancata convocazione dell’assemblea; assenza di gestione dei registri; omissioni, incompletezza o inesattezza nella comunicazione dei dati anagrafici e professionali e altro). In caso di revoca per giusta causa, l’amministratore è esposto a un’azione di danni, oltre al rischio di non percepire in tutto o in parte il compenso.

Niente tariffe di riferimento, accordo libero sul compenso

Stiamo discutendo il compenso del nuovo amministratore, in procinto di assumere l’incarico. Ci sono tabelle di riferimento o l’accordo è libero?

Amministratore e assemblea possono accordarsi liberamente sul compenso del professionista, fermo restando che l’ultima parola spetta sempre all’assemblea. Non esiste, infatti, un tariffario che definisca il compenso dell’amministratore, frutto di una libera trattativa. È certo, però, che all’atto dell’accettazione della nomina (ma lo stesso vale per il rinnovo), l’amministratore debba specificare analiticamente l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività da svolgere, con la precisazione che l’omissione può determinare addirittura la nullità della nomina.

Il professionista ha quindi diritto a un compenso forfettario che copre la gestione ordinaria. A questo importo possono aggiungersi altre prestazioni che esulino dalle funzioni previste dal contratto, e che quindi determinino un’integrazione dell’onorario che deve essere comunque pattuita: ad esempio, il pagamento dei compensi dei dipendenti condominiali e relativi contributi o il pagamento delle ritenute fiscali ai dipendenti e ai consulenti del condominio o interventi di natura straordinaria.

Sì a interventi urgenti senza il via libera assembleare

L’amministratore ha ordinato dei lavori di manutenzione a seguito di una perdita d’acqua nelle cantine, ma la delibera non è stata approvata dall’assemblea. È corretto?

Quando è necessario intervenire con urgenza sulle parti comuni, l’amministratore può agire senza il consenso dell’assemblea, avvisando i condòmini alla prima riunione utile. Gli interventi urgenti sono tutte quelle opere che non possono essere rimandate, in quanto la loro mancata esecuzione metterebbe a rischio l’incolumità dei residenti e dei soggetti terzi. L’amministratore deve quindi agire tempestivamente, eliminando senza indugi la fonte del pericolo. Per la Corte di Cassazione (sentenza 12 settembre 1980, n. 5256) è urgente «la spesa, la cui erogazione non può essere differita senza danno o pericolo, secondo il criterio del buon padre di famiglia».

Si pensi, ad esempio, al distacco di calcinacci dal balcone o dalla facciata, alla rottura del vetro del portone che conduce alle scale, allagamenti e incendi. Per tutti gli interventi rientranti nella manutenzione straordinaria che non hanno carattere dell’indifferibilità (per esempio il rifacimento della facciata o del tetto), l’amministratore è invece obbligato a ottenere il consenso dell’assemblea