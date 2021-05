Amministrazioni più trasparenti per generare fiducia

3' di lettura

La pandemia ha, almeno in parte, ricostituito la fiducia dei cittadini nello Stato per il ruolo di protezione e di indirizzo svolto nell’emergenza sanitaria e ha messo in evidenza l’importanza della cooperazione tra persone, contribuendo così ad accrescere il senso di appartenenza a una collettività. Tutto ciò è un valore, che, però, può andar perduto rapidamente se l’Amministrazione pubblica, ai suoi vari livelli, non sarà in grado di agire con efficienza ed efficacia per eseguire il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), perno sul quale si fondano le speranze e le attese di un nuovo sviluppo che crei un benessere diffuso e non disuguale. Le riforme e gli investimenti programmati nel Pnrr per essere realizzati richiedono un’azione di indirizzo e di organizzazione e anche una vera e propria attività esecutiva da parte dell’Amministrazione pubblica, la quale non può fallire in questo compito, pena il declino del Paese.

Nel Pnrr vi è un capitolo dedicato a una riforma che è molto importante per accrescere la fiducia delle persone nell’Amministrazione pubblica e che andrebbe ampliata e attuata rapidamente: «Dotare le Pubbliche amministrazioni di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale». Il programma prevede, tra l’altro, di creare un unico insieme di standard contabili, basato su quelli europei, per l’intera Pa italiana e la definizione di un unico piano dei conti per le pubbliche amministrazioni in linea con le migliori pratiche internazionali. Per attuare il progetto sarà realizzato un nuovo sistema informativo a supporto dei processi di contabilità pubblica, chiamato Inlt, che sarà messo a disposizione delle pubbliche amministrazioni dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e che permetterà di rappresentare i fatti gestionali attraverso un’unica rilevazione che ne mostra i profili finanziario, economico e patrimoniale. Un sistema fondato su un quadro concettuale degli standard contabili, unico per tutta le amministrazioni pubbliche e avanzato sotto il profilo delle conoscenze e delle esperienze internazionali di contabilità, costituisce il presupposto per effettuare comparazioni intertemporali, cioè tra diversi anni, e tra differenti Amministrazioni e perciò crea le condizioni minime di trasparenza dell’attività dell’amministrazione che permettono di esercitare quella che nell’economia finanziaria, con riferimento alle società, è chiamata la disciplina del mercato e che, nel caso delle amministrazioni pubbliche, potrebbe essere definita la disciplina dei cittadini. Affinché sia possibile per la collettività esercitare compiutamente e utilmente il controllo sull’uso delle risorse, e in questo modo disciplinare il comportamento gestionale degli amministratori pubblici, occorre ampliare il progetto già incluso nel Pnrr con tre ulteriori passaggi.

① Estendere l’obbligo per tutte le amministrazioni di redigere bilanci secondo schemi uniformi e di pubblicarli sul web in modo da rendere possibile un’analisi tempestiva dei dati da parte di studiosi, giornalisti e cittadini interessati;

② Imporre che i dati di tutte le amministrazioni siano trasmessi tempestivamente al Mef per essere raccolti in un database organizzato per tipologia di servizi e accessibile al pubblico da remoto e interrogabile sulla base di chiavi di lettura informatiche.

③ Corredare i bilanci con indicatori di performance e di rischio per la collettività, basati su dati di natura strettamente contabile o comunque oggettivamente misurabili, studiati per tipologia di amministrazione, da calcolare e pubblicare obbligatoriamente nei bilanci.