Ammiratrice pronta a uccidere

Circa un anno fa Donald Glover ha firmato un contratto di esclusiva con Amazon Prime video, che quindi sarà la sua nuova casa dopo i successi raggiunti sul canale via cavo FX (proprietà di Disney) grazie alla ormai conclusa Atlanta, tramite la quale aveva conquistato la devozione unanime di tutta la critica contemporanea. Sciame è il primo frutto di questa nuova collaborazione, e se da un lato è un progetto non altrettanto ampio, ambizioso e sperimentale di Atlanta, dall’altro il livello rimane sempre molto alto.

In sette episodi da mezz’ora, Sciame ruota intorno a una protagonista unica, Dre (Dominique Fishback), una ragazza patologicamente ossessionata dalla sua artista preferita, la fittizia Ni’Jah che ricorda molto Beyoncé. Da ragazzine, Dre e la sua amica/sorella Marissa (Chloe Bailey) gestivano un account Twitter chiamato appunto Swarm, lo sciame di api pronto a pungere chiunque avesse osato criticare la loro regina Ni’Jah. Ma mentre Marissa ha ormai superato quella fase e vuole costruirsi una carriera e una famiglia, Dre non si è mossa di un millimetro. Alla fine del primo episodio, la follia di Dre esplode definitivamente portandola a intraprendere un viaggio lungo gli Stati Uniti, durante il quale si lascerà alle spalle numerosi cadaveri.

Glover ha citato come riferimenti La pianista di Haneke e Re per una notte di Scorsese, ma sicuramente in Sciame c’è molto di quel tono tra l’horror, il grottesco e la metanarrativa che ha caratterizzato le ultime due stagioni di Atlanta. D’altra parte tra le firme della nuova serie ci sono molti nomi già noti dell’entourage di Glover: co-creatrice è Janine Nabers, sceneggiatrice delle ultime due stagioni di Atlanta, e tra i produttivi esecutivi c’è il sempre presente fratello Stephen Glover.

Ma per quanto si trovino affinità nello stile, siamo di fronte a un oggetto molto diverso: l’immagine è spesso sporca, con inquadrature asimmetriche e inquietanti; al girato in pellicola si affiancano le schermate dei social e i video delle stories, che costituiscono parte integrante del mondo della protagonista. La cultura black è sempre al centro, ma progressivamente si apre uno sguardo più largo sulla fan culture in generale o questioni ancora più generali come il rapporto malato con il cibo spazzatura.

