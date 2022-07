Ammortamenti, la riforma prova a superare il doppio binario

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Il disegno di legge delega per il riordino del sistema fiscale continua a stimolare, come è comprensibile, una vivace attenzione intorno alle tematiche di interesse più diffuso: dall’Irpef al Catasto, dalla tassazione del risparmio fino al destino di imposte sostitutive e cedolari. In realtà, il disegno di legge delega – votato dalla Camera il 22 giugno e ora al Senato per l’approvazione definitiva, attesa entro la pausa estiva – interviene su svariati altri ambiti del sistema fiscale, compresi alcuni aspetti relativi alla tassazione del reddito d’impresa (articolo 3).

Gli obiettivi sono la semplificazione e la razionalizzazione del sistema, da raggiungere attraverso l’avvicinamento tra i risultati di bilancio e quelli fiscali, «con particolare attenzione alla disciplina degli ammortamenti e alla revisione dei costi parzialmente e totalmente indeducibili». Si parla anche di revisione della disciplina delle variazioni in aumento e in diminuzione e dell’esigenza di approdare a una tendenziale neutralità tra i sistemi di tassazione delle imprese, ma non c’è dubbio che l’esplicito riferimento alla disciplina degli ammortamenti rappresenti un elemento di grande attenzione – e in qualche modo di preoccupazione – non foss’altro per il peso che questa voce ha nel determinare tanto il risultato di esercizio quanto il reddito da sottoporre a tassazione.

Loading...

Il sistema attuale

Nel nostro sistema permane una significativa separazione tra fisco e bilanci, che in materia di ammortamenti impone l’applicazione di regole specifiche per l’ambito civilistico e di altre per l’ambito fiscale. I due criteri conducono, spesso, a effetti diversi: di volta in volta, a seconda dei beni ammortizzabili, i risultati sono più “convenienti” per il contribuente sotto il profilo civilistico piuttosto che sotto quello fiscale. L’ammortamento fiscale dei beni strumentali si effettua mediante l’applicazione di un corpo di coefficienti contenuti in un decreto ministeriale del 1988. Per ogni settore economico, sono individuati i paramenti da applicare a ogni cespite strumentale. È un fatto che, secondo molti osservatori, coefficienti del 1988 risultino spesso non più centrati rispetto allo sviluppo industriale, ai nuovi processi produttivi, all’innovazione di questi anni e così di seguito. Inoltre, le tecniche di ammortamento, sotto il profilo civilistico, hanno registrato un’evoluzione continua che tende ad ampliare la distanza tra risultati di bilancio e imponibile fiscale.

I tentativi di modifica precedenti

La suggestione di modificare i parametri e talvolta anche i criteri utilizzati per l’ammortamento fiscale non è esattamente una novità. Ma i tentativi fatti in passato non hanno mai raggiunto il traguardo, anche a causa di una certa diffidenza verso una prospettiva che molti operatori hanno sempre considerato un “salto nel buio”. Come dire: meglio un sistema, forse imperfetto, come quello attuale, che non l’incognita di nuovi meccanismi e/o percentuali dagli effetti incerti in termini di aggravio del prelievo.

In particolare, come ha ricordato Franco Roscini Vitali sul Sole 24 Ore del 18 ottobre scorso, nel 2009 il Dl n.78 conteneva una norma, l’articolo 6, che prevedeva «l’accelerazione dell’ammortamento dei beni strumentali di impresa», con un sistema che fu guardato con sospetto da molti operatori. I nuovi coefficienti avrebbero aumentato l’aliquota di ammortamento per i beni a più avanzata tecnologia e per quelli che producevano risparmio energetico, rendendo l’ammortamento più rapido e quindi più conveniente per le imprese. Tuttavia, il decreto poneva come vincolo la (solita) «invarianza di gettito»: nessun costo aggiuntivo doveva essere imputato al bilancio dello Stato. Facile intuire che i nuovi coefficienti avrebbero, nei fatti, determinato un travaso di benefici verso alcuni settori a danno di altro. Così non se ne fece nulla.