Ammortizzatori, contratto d’espansione, reddito di cittadinanza: i prossimi dossier di Orlando

Archiviato il decreto Sostegni che ora approderà in Parlamento per la conversione in legge, per il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, è già tempo di guardare alle prossime mosse, incalzato anche dalla serie di interviste e dichiarazioni di un po’ tutte le parti sociali e associazioni, in vista dei prossimi mesi e della fase di ripartenza, si spera quando il virus morderà meno. I commenti agli 8 miliardi messi sul lavoro dal decreto Sostegni sono stati positivi, ma piuttosto cauti: «Si è trattato di primi interventi, ma c’è da fare di più, molto di più», è un po’ il lite motiv ricorrente. Ma vediamo quali sono i prossimi nodi che dovrà affrontare, Andrea Orlando.

Entro l’autunno la riforma degli ammortizzatori

Il più complesso, a livello tecnico e anche come quantità di risorse da impegnare, è il capitolo della riforma degli ammortizzatori sociali. Il precedente esecutivo aveva nominato un team di esperti, che avevano elaborato un documento di lavoro, oggetto di confronto e di diverse critiche soprattutto per quanto riguarda il nodo costi (20 miliardi nella fase di avvio/transizione, 10 miliardi a regime). Andrea Orlando ha deciso di procedere per tappe, incontrando, di settimana in settimana, tutte le parti sociali e lavorando per piccoli step. Nel decreto Sostegni è entrata una prima semplificazione delle procedure per ottenere i sussidi, attraverso il flussmo Uniemens-Cig. I prossimi incontri entreranno nel merito delle questioni, facendo anche un passaggio tecnico con il ministero dell’Economia.

Ammortizzatori in chiave universale

L’idea di fondo di Andrea Orlando è costruire un sistema universale di tutele, per tutte le imprese, piccole e grandi, e con l’ambizione di farvi rientrare anche il variegato mondo dei professionisti. I nodi sul tavolo sono però molti, e stratificati da tempo (e da normative non sempre coerenti), con le grandi imprese e l’intera industria che versa da anni contributi elevati, e altre realtà che non versano nulla (pur ricevendo prestazioni in deroga). Infatti, all’incontro della scorsa settimane, le distanze tra le parti sociali sono sembrate più evidenti. L’obiettivo del governo Draghi è arrivare a una revisione degli strumenti di sostegno al reddito entro l’autunno. Confindando nelle risorse in legge di Bilancio (e del nuovo scostamento che l’esecutivo si appresta a varare con la Nadef, circa 10-20 miliardi aggiuntivi).

In attesa del decollo dell’assegno di ricollocazione

Il secondo dossier, urgente, sul tavolo di Orlando è il decollo delle politiche attive e in particolare dell’assegno di ricollocazione, lo strumento che la manovra 2021 ha allargato ai disoccupati in Naspi e ai lavoratori in Cig. Il piano di rilancio delle politiche attive passa anche per la formazione (fondo nuove competenze, in testa) e per le risorse, ingenti, in arrivo dall’Europa con il Recovery Fund. Anche qui l’obiettivo è arrivare pronti a gestire al meglio le delicate riorganizzazioni e ristrutturazioni in arrivo con la fine delle misure emergenziali.

Rafforzamento del contratto di espansione

Il governo, su pressing sostanzialmente di tutte le parti sociali, è intenzionato ad aprire una riflessione sul contratto di espansione, lo strumento per gestire le riorganizzazioni aziendali, introdotto nel 2019. Si tratta di un accordo da siglare in sede governativa, che può prevedere la possibilità dell’uscita dal lavoro per i lavoratori ai quali mancano cinque anni per maturare i requisiti pensionistici, e - contestualmente - assunzioni di giovani e piani di formazione per i lavoratori impiegati in azienda. La manovra 2021 ha previsto la possibilità di attivarlo per le aziende fino a 250 dipendenti. Si starebbe ragionando su ulteriori modifiche per renderlo più appetibile.