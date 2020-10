Ammortizzatori e disoccupazione: così cambiano (e si estendono) i sussidi

Appena accennato il link con le politiche attive

Molto debole, e appena accennato nel documento, è il link con le politiche attive, che invece deve rappresentare la svolta del progetto, almeno stando alle dichiarazioni dello stesso ministro Catalfo. Per la Cigo si parla mettere in campo generiche «politiche della qualificazione del lavoro», per la Cigs si prevede «l'utilizzabilità dei cassintegrati in attività formative» o a «progetti di utilità collettiva».

Il nodo della contribuzione

Quanto alla contribuzione (uno degli aspetti più delicati), la bozza di linee guida ipotizza un modello di finanziamento che va a gravare sin da subito, per un periodo iniziale indicato in un triennio, sulla fiscalità generale, mantenendo poi, a regime, il meccanismo assicurativo basato sulla contribuzione dei datori di lavoro e dei lavoratori, prevedendo però, in particolare per le integrazione straordinarie, una maggiorazione dei contributi ordinari a carico, differenziati in ragione alle dimensioni aziendali, oltre a un aggravio del contributo addizionale.

Anche la Naspi si allarga

Anche la Naspi, l’indennità di disoccupazione, si allarga a gran parte dei collaboratori (si supera la Dis-coll) e agli autonomi iscritti esclusivamente alla gestione separata Inps. Si prevedono 6 mesi di sussidio minimo, a prescindere dal requisito contributivo (restano i 30 giorni di lavoro effettivo).