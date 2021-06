Ammortizzatori per l’emergenza covid bloccati: superato il plafond. Richieste delle imprese congelate

1' di lettura

Gli ammortizzatori sociali per l’emergenza Covid 19 sono bloccati dal 28 maggio per l’ampia richiesta che ha fatto superare il plafond. Da una settimana l’Inps ha sospeso le autorizzazioni per le richieste avanzate dalle imprese per ottenere l’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale, destinato al terziario e alle Pmi. Da oggi restano in stand by anche le domande presentate per l’utilizzo della cassa integrazione ordinaria e in deroga, sempre con la causale emergenza Covid.Dunque anche il commercio, la manifattura, le costruzioni sono interessate dal blocco.

Una norma ad hoc farà riferimento alle ore di Cig utilizzate

Il presidente dell’Istituto nazionale di previdenza, Pasquale Tridico, nei giorni scorsi aveva segnalato al ministero del Lavoro (il dicastero con compiti di vigilanza) di non poter autorizzare più ore di cassa integrazione emergenziale , essendo stato superato il plafond assegnato. La soluzione prospettata da Tridico è di cambiare metodo di conteggio, facendo riferimento alle ore effettivamente utilizzate (il cosiddetto tiraggio), che sono circa la metà di quelle richieste. il Governo sta correndo ai ripari, visti i problemi che questa situazione sta creando alle imprese già in grandi difficoltà. Secondo fonti del Mef e di Palazzo chigi molto probabilmente già questa sera, con una norma portata fuori sacco in consiglio dei ministri, si troverà una soluzione per sbloccare le autorizzazioni.

