Ammortizzatori, tutele estese ma resta il nodo dei costi

La copertura dei Fondi bilaterali

In base alla proposta Orlando la copertura obbligatoria dei Fondi bilaterali è assicurata ai datori di lavoro che occupano da 1 a 5 dipendenti, l’importo del sostegno per i lavoratori delle Pmi aumenta, e gli ammortizzatori in costanza di rapporto di lavoro si estendono ad apprendisti e lavoratori a domicilio.

Viene anche introdotto un meccanismo di premialità, che prevede la riduzione della contribuzione addizionale per i datori di lavoro che non ricorrono ai trattamenti di integrazione salariale per un periodo «significativo» e verrà creato uno strumento di protezione sociale ad hoc per i lavoratori dello spettacolo che tenga conto del carattere discontinuo delle loro prestazioni.

Cancellata la cassa in deroga si estende il raggio di applicazione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria (la riorganizzazione aziendale può essere chiesta anche per processi di transizione da datori di lavoro con meno di 15 dipendenti, si introducono due causali, per prospettata cessazione di attività e liquidazione giudiziale).

Viene confermata la gestione esclusiva delle integrazioni salariali da parte dei fondi bilaterali esistenti.

Il fondo di integrazione salariale continua a erogare prestazioni in via residuale coprendo tutti i lavoratori non rientranti nella Cigo e nei fondi bilaterali.

Naspi e Discoll

Altre novità: in tema di Naspi «i requisiti di accesso vengono resi meno rigidi» e «si posticipa la decorrenza del decalage» (il taglio mensile del 3% dell’importo che scatta dal 4 mese), per la Discoll si innalza la durata massima e si riconosce la contribuzione figurativa.