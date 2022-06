Spiagge, taverne, sentieri (molti sentieri e curati, da non perdere quello che porta da Aegiali e Tholaria fra uliveti e orizzonti) ma soprattutto un monumento per sempre. Fate tutto quel che volete ad Amorgos ma ritagliate qualche ora per visitare il monastero della Panagia Hozoviotissa, una parete bianca spalmata sulla roccia infuocata dal sole. Alle 8 del mattino e alle 5 della sera, debitamente abbigliati (braccia e gambe coperte, è un luogo di culto), si può assistere alla cerimonia religiosa ortodossa. E, alla fine, il papàs (non il pope, che per i Greci è il nostro Papa) vi accoglierà in sacrestia per un bicchierino di raki, un biscotto e una benedizione «Nasta kalà», ogni bene, ti augura, e che il brusio del mare, che sale dalla costa, sia con te.

