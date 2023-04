Amplifon accelera, la concorrente Demant migliora guidance dopo trimestre positivo

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Gli acquisti premiano Amplifon a Piazza Affari, in una seduta interlocutoria per il FTSE MIB e con molti segnali di cautela in attesa delle trimestrali americane. Le azioni hanno toccato un massimo di giornata a 33,05 euro, livello superato brevemente a metà aprile dopo quasi un anno passato al di sotto di tale soglia. Da inizio anno il titolo è salito del 17,5% alla chiusura del 17 aprile. A spingere gli acquisti le indicazioni arrivati dalla concorrente danese Demant che ha migliorato la guidance sull’anno in corso dopo i dati del primo trimestre, che saranno resi noti il 3 maggio prossimo.

La crescita organica del fatturato è prevista ora in un range di +6/+10% (era +3/+7% mentre il consensus è a +4,8%). L'ebit adjusted ora è atteso nel range 3,8-4,2 corone danesi (era 3,6-4 in precedenza) con consensus a 3,7. La crescita del fatturato del primo trimestre è legata soprattutto alle vendite migliori nel segmento hearing aids rispetto a quello hearing care. Nei primi tre mesi dell'esercizio il fatturato si è attestato a 5,51 miliardi, +14% annuo su base organica (di cui il segmento hearing care +9%) e +11% rispetto al consensus (4,98 miliardi). I numeri danno indicazioni positive «anche per Amplifon - commentano gli analisti di Intermonte - su cui ci aspettiamo un solido trimestre guidato dalle Americhe e dall'Asia Pacifico e una base di confronto più favorevole per i prossimi trimestri sull’Emea a cui si aggiunge il supporto dagli aumenti di prezzo introdotti dal mese di marzo (senza impatti sui volumi)».

Loading...

Già settimana scorsa Intermonte aveva alzato la raccomandazione su Amplifon a "Outperform" con target di prezzo portato a 39 euro da 29 euro. Il broker si aspetta una prima parte dell'anno solida nei risultati che poggia sulle indicazioni del management relativa alla crescita di gennaio/febbraio nei ricavi e sulla presunzione di un trend positivo proseguito anche a marzo e nella prima parte di aprile in particolare nelle regioni americane e nell'area Asia Pacifico.