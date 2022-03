Amplifon, balzano ricavi e margini spingendo il dividendo a 26 centesimi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un anno «veramente molto positivo per Amplifon» afferma l’amministratore delegato Enrico Vita. «Siamo pertanto estremamente positivi sulle prospettive di crescita di breve e di medio termine della nostra Società». Il 2021 si è chiuso con ricavi e marginalità in crescita per gruppo attivo nelle soluzioni e nei servizi per l'udito. In entrambi i casi a doppia cifra sia rispetto al 2020, sia rispetto al 2019. L’utile netto si è attestato a quota 175,2 milioni di euro, in crescita dell’81,4% sul 2020...