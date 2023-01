Amplifon brilla in Borsa, analisti puntano su crescita e opzioni M&A

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Amplifon è tra i migliori titoli del Ftse Mib sostenuta dalle valutazioni degli analisti di Jefferies che hanno alzato la raccomandazione a "buy" con target di prezzo portato a 29,20 euro (da 26,20). Il broker, con riferimento alla situazione congiunturale, vede Amplifon come piuttosto protetta dai rischi legati all'inflazione e alla catena di fornitura, ma dal punto di vista strategico la ritiene anche ben posizionata per espandere la propria leadership - è prima per quote di mercato con l'11% nel settore dei dispositivi acustici - in un mercato frammentato e in via di consolidamento.

Sul primo tema gli analisti sottolineano la forza contrattuale di Amplifon in grado di tenere a freno i prezzi delle forniture e di ottenere un vantaggio competitivo nei confronti di altri player oltre che di agire sui prezzi finali, con rialzi implementati a partire da dicembre 2022, per compensare l'inflazione. Questi fattori dovrebbero consentire al management di raggiungere la guidance per il 2023, ma un ulteriore upside potrebbe arrivare da operazioni di consolidamento.