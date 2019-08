Amplifon, Cina nuova frontiera Dall’M&A la spinta al business

Oltre a ciò la multinazionale italiana conferma la volontà di continuare nelle acquisizioni di realtà medio-piccole. Amplifon ha previsto, nel 2019-2020, fuoriuscite di cassa cumulate per l’M&A intorno a 160 milioni. Diversi i Paesi cui si guarda. Dapprima la Germania, dove Amplifon ha circa 550 negozi. Il target è arrivare intorno a 750 punti vendita. Ci sono poi la Francia e il Canada, senza escludere a priori gli Stati Unti. In generale l’obiettivo di Amplifon è acquisire oltre 300 “corporate stores” tra il 2019 e il 2020.

Il rischio d’esecuzione

Sennonché il risparmiatore esprime un dubbio. L’intensa tradizionale attività di M&A di piccole-medie realtà, cui si è aggiunta la ben più significativa operazione con Gaes, implicano un rischio di esecuzione. Ad esempio la marginalità del gruppo potrebbe risentirne. L’azienda rigetta il timore. Amplifon ricorda che le acquisizioni bolt-on, come mostrano i risultati dei recenti esercizi, hanno contribuito positivamente alla crescita e redditività della società. Corretto! Tuttavia può ulteriormente obiettarsi che l’Ebitda margin di Gaes inferiore a quello del gruppo, può rallentare la marginalità di quest’ultimo. L’azienda italiana non condivide il nuovo dubbio. Dapprima, viene ricordato, il rapporto tra Mol e ricavi di Gaes era noto. Inoltre, come sempre accade in simili situazioni, il target di Amplifon è fare aumentare l’Ebitda margin della neo-acquisita. Non solo. La società ricorda, da una parte, Gaes sarà accrescitiva a livello di margini già dal 2020; e, dall’altra, che nel primo semestre del 2019 l’Ebitda margin ricorrente del gruppo è salito di 30 punti base rispetto ad un anno prima. Quindi, conclude l’azienda, non c’è alcun particolare problema su questo fronte.

Innovazione di prodotto

Fin qui alcune considerazioni su crescita per linee esterne ed espansione estera. Altra priorità dell’azienda, tuttavia, è l’innovazione tecnologica e di prodotto. La società non costruisce protesi auditive. Ciò detto però, nel maggio del 2018, ha lanciato prodotti a marchio Amplifon che, attualmente, costituiscono oltre il 90% delle nuove vendite in Italia. Inoltre ha avviato l’uso di una piattaforma multicanale digitale che consente, ad esempio tramite smartphone, diversi servizi: dalla regolazione in remoto dell’apparecchio fino alla comparazione dei dati per migliorarne l’uso.