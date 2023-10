Amplifon conferma la crescita organica, ma corregge le stime per fine anno

Ascolta la versione audio dell'articolo

Amplifon conferma sulla distanza dei nove mesi l’espansione delle vendite (con una crescita di circa il 10% a cambi costanti; nello stesso periodo l’Ebitda ricorrente sale a 385,8 milioni (+4,4%), con un’incidenza sui ricavi che perde 50 punti base rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, per un risultato netto in flessione del 5,7%. Un quadro che si accompagna alla revisione al ribasso della guidance per fine anno. Quanto basta per una reazione negativa del mercato, con il titolo in calo di oltre il 2% a Piazza Affari alla pubblicazione dei conti, salvo poi progressivamente recuperare. La terza trimestrale del Gruppo ha portato il risultato netto su base ricorrente a 112,8 milioni di euro, in calo, spiega la società «per i maggiori ammortamenti conseguenti ai forti investimenti nel business e per l’incremento degli oneri finanziari». I ricavi consolidati, come detto, sono saliti del 9,7%, a quota 1.645,1 milioni di euro. Il calo dell’incidenza dell’Ebitda ricorrente sui ricavi (dal 24% al 23,5%) è legato «all’effetto della minore leva operativa dell’area Emea a causa di un mercato più debole rispetto alle attese, del mix geografico meno favorevole e dei forti investimenti per sostenere la crescita futura della società». Sul fronte patrimoniale, l’indebitamento finanziario netto è pari a 917,6 milioni di euro, in aumento rispetto agli 830 milioni di fine 2022.

Quanto al solo terzo trimestre, Amplifon registra ricavi consolidati pari a 531,3 milioni (+11,4% a cambi costanti e +5,7% a cambi correnti), leggermente al di sopra del consensus degli analisti, «trainati da una crescita organica record del 9%, nonostante l’andamento più debole della domanda in Europa, il principale mercato del gruppo». L’ebitda ricorrente + pari a 109,8 milioni (+0,3%), mentre il risultato netto su base ricorrente si attesta a 23,5 milioni (dai 29,7 milioni nel terzo trimestre del 2022).

«I risultati dei primi nove mesi confermano la dinamicità del gruppo - spiega l’amministratore delegato Enrico Vita -, testimoniata da un forte incremento dei ricavi e soprattutto da una crescita organica record nonostante una domanda in Europa ancora piuttosto debole. Stiamo continuando a investire significativamente nello sviluppo del nostro network internazionale grazie alle continue acquisizioni e abbiamo ormai superato quota 9.500 negozi, rafforzando la nostra presenza in mercati chiave come il Nord America, la Francia, la Germania e la Cina. In quest’ultimo mercato abbiamo superato i 300 punti vendita, diventando così uno dei principali operatori del Paese in soli cinque anni di attività. Questi investimenti, abbinati a quelli effettuati nel corso dell’anno nell’organizzazione al servizio dei nostri clienti, nel marketing e nell’innovazione sono essenziali per accelerare la nostra traiettoria di crescita di medio-lungo termine»

A pesare sull’andamento del titolo è però la correzione decisa per la guidance di ebitda 2023 annunciato a maggio, anche se decisa come adeguamento ai tassi di cambio meno favorevoli: il margine ora è visto a 550 milioni (560 «utilizzando le stesse assunzioni sui cambi dell’outlook precedentemente comunicato»), dalla precedente forchetta tra 570 e 585 milioni. I ricavi consolidati sono attesi a circa 2,29 miliardi (si tratta dei 2,32 della guidance precedente, usando le stesse assunzioni sui cambi). A correggere parzialmente le indicazioni, soprattutto in relazione all’anno prossimo, ci ha pensato però il ceo Vita, sottolineando agli analisti di essere «fiducioso sul miglioramento della profittabilità del 2024 perché ci aspettiamo che il mercato europeo si normalizzi e torni a crescere. Vogliamo continuare a crescere più del mercato».