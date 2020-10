Amplifon, sui conti l’impatto (e l’incognita) del coronavirus Via libera del Cda Amplifon ai conti del terzo trimestre, chiusi in forte crescita: ricavi consolidati a 428,2 milioni (+9%), ebitda a 97,1 milioni (+27,6%) e utile netto a 28,5 milioni (+74,8%). Ma l’emergenza Covid si fa sentire sui conti dei nove mesi e pesa sulle prospettive future di Andrea Biondi

Un terzo trimestre chiuso in forte crescita per Amplifon. Ma sui nove mesi i segni meno sono pesanti, con conti impattati da un’emergenza Covid che fa dire alla società, nel paragrafo sulla evoluzione prevedibile della gestione, che «gli attuali sviluppi della pandemia Covid-19 in molti Paesi del mondo limitano la visibilità dei prossimi mesi e impongono prudenza»

Positivi su un futuro comunque pieno di incognite

La nota di Amplifon con cui la società ha diffuso i conti del terzo trimestre dell’anno e dei primi nove mesi è chiara nel mettere in evidenza...