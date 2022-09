Amplifon debole in Borsa, per analisti rallentamento continua nel terzo trimestre

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Amplifon in coda al FTSE MIB milanese: le quotazioni sono ora in calo di oltre il 20% rispetto ai massimi di periodo toccati il primo agosto e del 46,6% dal 30 dicembre scorso. Gli analisti di Equita hanno pubblicato un'analisi della società alla luce delle indicazioni fornite nel corso della Sustainability Week di Borsa Italiana. «Nel complesso - scrivono gli esperti -, vediamo la fase di rallentamento organico proseguire nel terzo trimestre alla luce del confronto impegnativo, di alcuni temi temporanei (come gli impatti Covid in Asia) e di un contesto macro peggiorato».

Gli analisti notano inoltre che «i dati di settembre/ottobre potranno aiutare a capire meglio quanto del rallentamento può protrarsi sul quarto trimestre e il 2023». La situazione appare comunque «gestibile» sul fronte dei margini, «viste le dinamiche sui costi segnalate dal gruppo e gli extra-investimenti sostenuti in questi ultimi anni». Il titolo al momento tratta a 12-13 volte l'ebitda e 23-26 volte gli utili, «multipli tornati sui livelli medi del periodo 2015-18».