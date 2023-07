Amplifon giù, con la mossa di Essilux più concorrenza sugli apparecchi acustici

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor ) - La mossa a sorpresa di Essilux, che entrerà nel mercato delle soluzioni acustiche con prodotti hi-tech integrati negli occhiali, mette sotto pressione tutto il comparto. Le vendite a Piazza Affari, infatti, stanno colpendo Amplifon, con il titolo che cede intorno ai due punti percentuali. Essilorluxottica, sintetizzano gli analisti di Intermonte, dopo la recente acquisizione della start-up israeliana Nuance, lancerà un nuovo prodotto che integrerà tecnologie acustiche in un occhiale per clienti con disturbi uditivi di entità lieve o moderata. E il lancio è previsto nella seconda metà del 2024. Si tratta, spiega a caldo il broker, di un «annuncio inatteso che, almeno ad una prima lettura, potrebbe mettere sotto pressione i titoli del settore hearing care». Ma gli analisti fanno anche alcune distinzioni tra Essilux e Amplifon, parlando di un «diverso target commerciale sul mercato hearing care», con il focus di Essilux che sembra più rivolto al segmento “young adult”, attualmente a rischio per pratiche di ascolto non sicure ed esposizione a forte inquinamento acustico. In ogni caso, «qualora la nuova tecnologia allo studio di Essilux dovesse rivelarsi efficace a ridurre o fermare la progressione verso ipoacusie più severe con la progressione dell’età, questo potrebbe comunque implicare, a distanza di anni, minori prospettive di mercato per Amplifon e gli altri player tradizionali».

Gli analisti ipotizzano, in teoria, anche future collaborazioni: «Essilux dovrebbe far leva sulla sua presenza capillare nel settore dell'ottica, con una rete di oltre 18mila negozi di ottica, ma anche aprirsi al canale wholesale di centri ottici e acustici. Non escludiamo quindi per Amplifon la possibilità futura di rivendere il prodotto di Essilux nei propri negozi». Tirando le somme, «non escludiamo che, soprattutto in caso di successo di questo prodotto così innovativo, Essilux possa in futuro aggredire anche la fascia di mercato con ipoacusie più invalidanti». Ragionamento simile da parte degli analisti di Banca Akros, per i quali «il prodotto annunciato da EssilorLuxottica sembra essere dedicato a problemi di udito da lievi a moderati, come i prodotti OTC già presenti sul mercato, mentre gli apparecchi acustici tradizionali sono dispositivi per problemi acustici da moderati a gravi. Pertanto, il nuovo prodotto non sarebbe in diretta concorrenza con il segmento di mercato di Amplifon» tuttavia, «data la dimensione mondiale di EssilorLuxottica e il potenziale innovativo del software e dell'hardware del nuovo prodotto, non si può escludere che EssilorLuxottica possa diventare un concorrente di Amplifon nel medio termine». E in ogni caso si segnala «un aumento della competitività nel settore».