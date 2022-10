Amplifon giù, mercato si aspettava guidance più alta su 2022

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Amplifon scivola in Borsa dopo i conti trimestrali che sono stati sostanzialmente in linea con le previsioni degli analisti: a favorire le vendite invece, secondo gli operatori, è stata la guidance sul 2022. Il gruppo di dispositivi medici acustici stima di raggiungere ricavi per 2,15 miliardi di euro con un margine ebitda su base ricorrente del 25%.

Banca Akros, prima della diffusione dei conti, stimava 2,196 miliardi di euro di ricavi con un ebitda margin al 25,2%. Secondo Bestinver i conti del trimestre (502,5 milioni di ricavi con 109,4 milioni di ebitda) sono stati in linea con il consensus mentre la guidance è inferiore al consensus che si attesta sui 2,21 miliardi di euro di ricavi e su un ebitda al 25,2%. Queste stime leggermente al di sotto delle attese da parte della società sono accompagnate anche da indicazioni sul quarto trimestre durante il quale il contesto macroeconomico globale non è previsto in miglioramento, mentre Amplifon si aspetta di continuare a registrare una crescita organica più rapida rispetto al mercato. Secondo un'altra casa di investimento, considerando un contributo di BayAudio (società acquisita a ottobre 2021) sugli stessi livelli del 2021, con ricavi per circa 80 milioni, e un impatto favorevole dai cambi equiparabile a quello del terzo trimestre, la crescita organica dei ricavi di Amplifon sul 2022 è da stimale in un tasso "low single digit" a fronte dell'"high single digit" stimato in precedenza.