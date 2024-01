Amplifon guida il Ftse Mib, Morgan Stanley alza giudizio e target price

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Amplifon viaggia in controtendenza a Piazza Affari e guadagna oltre un punto percentuale, dopo aver toccato un rialzo di oltre il 3%, imponendosi in vetta al FTSE MIB, quando l’indice milanese viaggia in area negativa.

A spingere la quotazione della società attiva nella commercializzazione di apparecchi acustici e prodotti accessori, è l’upgrade da parte di Morgan Stanley che migliora la sua valutazione da ‘equal-weight’ a ‘overweight’ vista una maggiore resilienza degli eps del Medtech europeo, oltre che per le capacità di accrescere storicamente i margini e le prospettive di M&A. L’istituto ha inoltre rivisto al rialzo il target di prezzo da 30 euro a 35 euro, con un upside del 15% (con target medio FactSet di circa 31 euro, e un range compreso tra 24 e 37 euro).

Gli analisti vedono per il 2024 eps in crescita, «dopo una ripresa guidata dai multipli nel 2023 (con il 2022 che è stato un raro anno di flessione per il Medtech europeo)». Nel 2023, osservano, «gli utili del settore hanno subìto un ribilanciamento a causa di inflazione, prezzi dell'energia, misure anticorruzione della Cina, comparazioni post-Covid e debolezza dei consumi». Pertanto, «la valutazione del settore è buona, anche se non irresistibile».In questo quadro, all’upgrade per Amplifon, si aggiunge il miglioramento della valutazione su Sonova a ‘overweight’ (in buon progresso a Zurigo) e un declassamento di Demant a ‘underweight’ (che arretra di oltre due punti a Copenhagen) per cui si vede il «rischio di perdita di quote di mercato».

Sullo sfondo, gli analisti di Intermonte segnalano anche la conferma da parte del ceo di EssilorLuxottica, Francesco Milleri, del lancio del nuovo paio di occhiali acustici che saranno commercializzati negli Usa dopo l’estate senza bisogno di prescrizione medica, mentre la società ribadisce la disponibilità a collaborare con tutti gli operatori della distribuzione di apparecchi uditivi, tra cui Amplifon. Il prodotto sarà in vendita in Italia nel 2025, ma il pubblico potrà già provarli al Consumer Electronics Show di Las Vegas che aprirà le porte martedì 9 gennaio. Essilux (che guadagna circa mezzo punto a Parigi), sta testando in Europa e in Italia la convergenza tra ottica e acustica in circa 300 negozi: il target commerciale, ricordano gli analisti, è rappresentato da oltre 1,2 miliardi di consumatori con ipoacusie lievi o moderate. Si tratta di un mercato che copre potenzialmente l’80% delle persone con deficit acustici, che oggi sono nel mondo oltre 1,6 miliardi. Al momento, tuttavia Intermonte non vede «implicazioni dirette per Amplifon, considerando il diverso target commerciale»: l'overlap con il target di Amplifon, notano, sarebbe quindi «limitato e circoscritto alla fascia intermedia di clienti con ipoacusie moderate». Questo rischio, aggiungono, «potrebbe essere in parte compensato dall'opportunità per Amplifon di rivendere il prodotto di Essilux nei propri negozi».