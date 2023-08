Amplifon in luce grazie alle indicazioni positive di Demant

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Acquisti su Amplifon a Piazza Affari. Le quotazioni, spiegano dalle sale operative, beneficiano delle indicazioni positive arrivate dalla concorrente Demant, che ha diffuso conti semestrali positivi e alzato le stime sul 2023. In seguito all'annuncio, scrivono gli analisti di Intermonte, «ci aspettiamo un possibile ritorno di interesse sul settore», anche se «non sufficiente a giustificare un sostanziale miglioramento delle stime di consensus, almeno per Amplifon che continua a trattare a multipli piuttosto impegnativi».

Gli esperti ricordano inoltre che il titolo Amplifon ha sofferto di recente anche «l’annuncio da parte di Essilux di lanciare nel secondo semestre 2024 un paio di occhiali innovativi in grado di correggere anche ipoacusie leggere». Demant, scrive da parte sua Equita, vede un mercato con volumi in crescita oltre lo storico +4%/+6% nel 2023. Indicazione «positiva anche per Amplifon che implicitamente prevede un crescita organica del +8%/+10% nell'ambito di un mercato complessivamente sottotono».