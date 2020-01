Amplifon sale in Borsa dopo l’acquisizione di Attune La società conta su una rete di 55 negozi specializzati in servizi per l'udito di Matteo Meneghello

Amplifon sale in borsa dopo la notizia di un suo rafforzamento nel mercato ad alto valore aggiunto dell’Oceania. Il gruppo ha condotto in porto l’acquisizione di Attune, operatore australiano attivo con 55 punti vendita nelle aree più popolate del paese: Queensland, New South Wales, Victoria, South Australia e Western Australia. L’operazione comporta per Amplifon un cash-out di circa 55 milioni di dollari australiani (pari a circa 34 milioni di euro).

Fondata a Brisbane da un gruppo di otorinolaringoiatri, Attune offre servizi audiologici omnicomprensivi ed è specializzata nell’offerta di soluzioni uditive, servizi diagnostici completi, impianti cocleari e altri servizi da oltre 30 anni. Nell’ultimo esercizio, chiuso il 30 giugno 2019, la società ha generato ricavi per circa 30 milioni di dollari australiani (pari a circa 18 milioni di euro).

«È un’opportunità che abbiamo colto al volo» commenta Enrico Vita, amministratore delegato di Amplifon. L’Australia, dove Amplifon controlla già l’operatore National hearing care, «è uno dei nostri mercati più importanti - prosegue - nel quale ora ci consolidiamo con una quota di mercato superiore al 25 per cento. Attune ha una forte relazione con tutta la comunità medica locale grazie all’elevata qualità del servizio offerto: è un business che si integra con National hearing, dedicato a un segmento consumer».

Con questa operazione (il perfezionamento è atteso entro la fine del primo trimestre del 2020) Amplifon punta a rafforzare ulteriormente la marginalità di quest’area geografica all’interno del gruppo, già oggi superiore alla media.

Dopo questa acquisizione, che arriva a poco più di un anno dalla maxi-operazione con Gaes sul mercato spagnolo - «un investimento che si sta ripagando ampiamente, con crescita a doppia cifra e marginalità importanti» commenta l’ad - Amplifon intende ora «finalizzarsi sulla crescita organica, almeno nel breve periodo» spiega Vita, aggiungendo però che « in realtà in questi anni la nostra strategia è sempre stata coerente, affiancando crescita organica a sviluppo per linee esterne per rafforzare la nostra leadership».