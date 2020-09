Amplifon scatta in avanti, dal settore arrivano indicazioni positive

La concorrente svizzera Sonova ha alzato la guidance sull'esercizio 2020-2021

1' di lettura

Acquisti su Amplifon a Piazza Affari grazie alla indicazioni positive per il settore arrivate dalla concorrente Sonova. Il gruppo svizzero ha alzato la guidance per l'esercizio 2020-21, prevedendo ora ricavi del primo semestre (aprile-settembre) in calo del 21% e per il secondo semestre (ottobre-marzo) in crescita del 4-8%.

Gli esperti di Equita indicano che il mercato degli apparecchi acustici nel complesso è visto in leggera flessione nelle ultime settimane rispetto allo scorso anno ma con alcune aree tornate a crescere. La ripresa più lenta è per il segmento cocleare, su cui però la società italiana non è esposta. Le indicazioni date da Sonova e le stime sul mercato «sono di supporto per Amplifon, che dovrebbe sovraperformare negli Stati Uniti», aggiungono gli analisti. Le loro stime per Amplifon sono per una crescita del 4,4% nel secondo semestre 2020, «coerente con un mercato tornato positivo, e a cambi costanti +8% circa». Come redditività, la stima è di un Ebitda adjusted in crescita del 12% nel secondo semestre, con un -10% per l'intero anno e un margine flat. Previsioni che sono nella parte alta del consensus 2020 (1,58 miliardi di ricavi contro 1,53 miliardi del consensus, 358 milioni l'Ebitda a fronte di 338 milioni della mediana del consensus).

(Il Sole 24 Ore Radiocor)