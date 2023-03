Amplifon sfonda i 2 miliardi di ricavi. «Ancora shopping in Usa e Cina»

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Amplifon porta per la prima volta nella storia i suoi ricavi oltre la soglia dei 2 miliardi (+8,8% sul 2021) e l’Ebitda sopra i 500 milioni. Risultati legati in parte anche alla crescita della rete di negozi attraverso operazioni di m&a mirate, mentre la crescita organica nella top line è stata del 3%, comunque superiore al mercato di riferimento (+2% invece nel quarto trimestre). Presupposti che portano il cda a proporre una cedola in aumento dell’11,5%, a 0,29 euro per azione, e soprattutto a prevedere...