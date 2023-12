Amplifon al top da tre mesi dopo «shopping» in Uruguay

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Lo shopping in Uruguay spinge a Piazza Affari il gruppo Amplifon che è uno dei migliori del FTSE MIB, dove è arrivato a guadagnare quasi due punti. Il titolo, ormai in rally da quattro sedute consecutive, si muove sui massimi dal 22 settembre scorso, dopo aver superato per un attimo anche la soglia simbolica dei 30 euro per azione. Gli acquisti arrivano dopo che Amplifon, attiva nei servizi e nelle soluzioni per la cura dell’udito, ha comunicato al mercato di aver sottoscritto un accordo vincolante che permetterà alla società di entrare in Uruguay grazie all’acquisizione del gruppo Audical, il principale operatore nazionale nel settore dell’hearing care.

La rete Audical, con i marchi Audical e Centro Auditivo, infatti, è composta da 25 punti vendita diretti e vari distributori presenti su tutto il territorio, ha un fatturato annuo di circa 10 milioni di euro e circa 130 dipendenti e collaboratori. Per gli analisti di Intermonte «si tratta di una piccola acquisizione per il gruppo in un Paese con un buon potenziale di crescita. Nelle Americhe, il gruppo Amplifon è già attivo in sei stati dell’America Latina (Argentina, Cile, Colombia, Ecuador, Messico e Panama) con il marchio Gaes, oltre che negli Stati Uniti e in Canada, i due principali mercati dell’area». E le Americhe, ricorda il broker, hanno generato complessivamente ricavi annui per circa 400 milioni di euro nel 2022 (circa il 20% del totale del gruppo Amplifon) tramite oltre 1.800 punti vendita.