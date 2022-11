«Amundi crede nell’Italia. Il Governo? Prime scelte fiscali gradite ai mercati»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Le prime scelte fiscali del nuovo Governo italiano appaiono realistiche e anche market-friendly, non siamo preoccupati per la sostenibilità del debito pubblico. Abbiamo fiducia nell'Italia, dove pensiamo di continuare a crescere così come in Europa. L’altro principale focus di sviluppo delle nostre attività è in Asia dove più alte sono le attese di crescita del risparmio gestito».

Dal quartiere parigino di Montparnasse a parlare è Valerie Baudson, la chief...