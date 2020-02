Amundi, la svolta green non basta. «Stop ai maxistipendi dei manager»

La lotta contro il riscaldamento globale è una sfida mondiale rispetto alla quale tutti devono mobilitarsi, in primis i governi. Questi ultimi devono infatti definire la politica energetica e le misure normative come la tassa sulle emissioni di carbonio. Poi anche le imprese e il settore finanziario devono mobilitarsi. Gli asset manager hanno un ruolo importante da svolgere, in particolare in quanto azionisti, dotandosi di una politica di voto che incentivi i dirigenti delle imprese a muoversi risolutamente in questa direzione.

Amundi ha effettuato pochi anni fa un salto dimensionale con l’acquisizione di Pioneer. Siete il maggiore asset manager europeo, ma distante dai colossi Usa del settore. Pensate di crescere ancora attraverso acquisizioni, magari negli Usa?

Amundi è una grande storia di sviluppo. A partire dal 2010, anno di costituzione, le masse gestite e la redditività sono aumentate di 2,5 volte. Dalla quotazione in borsa avvenuta nel 2015, Amundi ha raddoppiato la sua capitalizzazione fino a raggiungere i 15 miliardi di euro. Tre quarti di questa crescita sono stati realizzati in modo organico, perché la crescita organica è stata e rimane parte del Dna dell’azienda. Inoltre Amundi si è sviluppata principalmente a livello internazionale e oggi le masse gestite per la clientela internazionale rappresentano il 60 % del totale. Due regioni hanno avuto la priorità: l’Europa, che è il nostro mercato naturale e l’Asia, che è diventata il nostro secondo mercato interno e dove ora gestiamo 300miliardi. Per quanto riguarda le acquisizioni, restiamo attenti ad ogni opportunità non per una questione di dimensioni ma purché rafforzi il nostro modello di business e di conseguenza la nostra capacità di sviluppo.

Siete interessati a crescere nei fondi passivi? Sareste interessati a rilevare Lyxor, che in Europa ha una quota di mercato rilevante negli Etf, se SocGen la mettesse in vendita?

La gestione passiva è un buon esempio della capacità di Amundi di svilupparsi soprattutto attraverso la crescita organica: abbiamo intrapreso questa attività da zero nel 2010 e oggi gestiamo 133 miliardi e siamo il quinto emittente di Etf in Europa. Intendiamo accelerare la crescita di questo business in tutte i paesi in cui siamo presenti. Per quanto ne so, Lyxor non è in vendita.