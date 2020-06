Anac “cancella” il presidente del porto di Trieste. D’Agostino annuncia ricorso

Il senso della legge che prevede la inconferibilità, ha aggiunto, «è che qualcuno non approfitti della posizione», come ad esempio diventare anche presidente dell’Adsp, «ma nel mio caso, ero già commissario del porto già da quasi due anni».



Necessaria sanatoria

In merito al lavoro svolto in questi anni e di fatto vanificato dalla sentenza, D’Agostino ha sottolineato che l’Anac «sa come gestire una sorta di sanatoria di quanto fatto; d’altronde ci sono state centinaia di assunzioni, ci mancherebbe che saltassero».



«Dal punto di vista personale – ha detto il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza - ritengo quella dell’Anac una decisione folle. Ma sto lavorando affinché D’Agostino possa rimanere alla guida dell’Authority in qualità di commissario». L’intenzione del Governo, però, come si è visto, è di nominare qualcun altro per l’incarico commissariale, facendo ricorso contro la sentenza dell’Anac.



Portuali in piazza

I portuali dello scalo di Trieste, da parte loro, sono scesi in piazza per difendere il presidente dell’Adsp. Un centinaio i lavoratori si è posto in assemblea permanente davanti al varco quarto dell’ingresso del Molo VII. «Resteremo qui – hanno detto - fin quando Zeno D’Agostino non tornerà come presidente».



Una delegazione è stata ricevuta dal prefetto Valenti e i sindacati hanno manifestato solidarietà ai lavoratori. «La sentenza dell’Anac – ha detto il segretario provinciale dell’Usb, Sasha Colautti - è una sentenza politica che mette in discussione il valore e la strategicità del porto di Trieste». E Marco Rebez, della Uiltrasporti, ha aggiunto: «È impensabile bloccare il Porto di Trieste».