Anagrafe digitale: ecco, passo per passo, come si ottiene un certificato gratis

Come si scarica un certificato

Entriamo nella sezione per la richiesta di certificati. «In questa sezione puoi richiedere i certificati per te stesso o per un componente della tua famiglia anagrafica». Ma non tutto si può scaricare: «Se hai bisogno di un certificato storico, dovrai rivolgerti allo sportello del tuo comune di residenza o di iscrizione Aire (se residente all’estero)». Viene ricordato che

i certificati anagrafici emessi hanno validità tre mesi dalla data di rilascio. Si seleziona il certificato richiesto, in carta libera (con specifiche motivazioni) o in bollo «con esenzione dal pagamento dell’imposta fino al 31/12/2021 ai sensi dell’art. 62, comma 3, del Cad». Si può verificare l’anteprima. Basta poi un clic e il certificato è già sul computer, pronto per essere stampato. Una operazione semplice, con un percorso semplice e lineare, che consente di ottenere in pochi minuti e senza spese il certificato.

Si può chiedere anche per un familiare

La procedura consente di chiedere una certificazione anche per i familiari componenti della famiglia. In questa sezione si può selezionare la persona di famiglia convivente per cui si intende richiedere il certificato.

In Italia 4,3 milioni senza connessione Internet

Non tutti potranno accedere ai certificati online. In Italia ci sono, infatti, 4,3 milioni di cittadini senza connessione Internet, come attesta il rapporto del Censis «La digital life degli italiani», redatto insieme a Lenovo, che fotografa lo stato attuale dell’uso della tecnologia nel nostro Paese. E sono 22,7 milioni gli italiani che lamentano disagi in casa, con stanze sovraffollate in cui è complicato svolgere le proprie attività digitali (14,7 milioni) o con connessioni domestiche lente o malfunzionanti (13,2 milioni). E sono 24 i milioni di italiani che non si sentono pienamente a loro agio nell'ecosistema digitale: 9 milioni hanno difficoltà con le piattaforme di messaggistica istantanea, 8 milioni con la posta elettronica, altrettanti con i social network e 7 milioni con la navigazione sui siti web e con le piattaforme che consentono di vedere in streaming eventi sportivi.



I 14 certificati scaricabili

Sono 14 i certificati scaricabili online: il certificato anagrafico di nascita, l'anagrafico di matrimonio, quello di cittadinanza, di esistenza in vita, di residenza, di residenza Aire, di stato civile, di stato di famiglia, di stato di famiglia e di stato civile, di residenza in convivenza, di stato di famiglia Aire, di stato di famiglia con rapporti di parentela, di stato libero, l'anagrafico di unione civile, il certificato di contratto di convivenza.

All’appello mancano 63 comuni

All’appello mancano 63 comuni, da Cirigliano (Matera) a Paola (Cosenza), da Monterano Sabino (Rieti) a Tolfa (Roma), da San Teodoro (Messina) a Leno (Brescia), fino a Gioia Tauro (Reggio Calabria). Finora questi 63 comuni non hanno pianificato la data d’ingresso, si legge sul portale. Nove in Basilicata, 18 in Calabria, 14 in Campania, 6 nel Lazio, 1 in Liguria, 2 in Lombardia, 1 in Puglia, 7 in Sicilia, 2 in Toscana, 2 in Trentino e 1 in Veneto.