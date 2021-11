Analisi predittive, frodi, risk management: l'Ai è la frontiera del banking

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

La pandemia ha accelerato il processo di digitalizzazione di molti settori (retail in testa) ma, se parliamo di banche, la rivoluzione data-driven è spesso ancora frenata da timori diffusi legati alla sicurezza o da architetture informatiche obsolete o quasi.

I dati, o per meglio dire l'analisi e l'interpretazione dei dati attraverso l'intelligenza artificiale, costituiscono però la base per costruire una customer journey innovativa e per ottimizzare le operation. Il problema? Non tutti i decisori...