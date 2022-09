Anantara nominato miglior brand di hotel di lusso nel 2022 da Usa Today

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Anantara Hotels & Resorts ha vinto il premio come miglior brand alberghiero di lusso nel concorso Usa Today 10Best Readers’ Choice Travel Award 2022. La giuria di 10Best ha selezionato i candidati in base alla consistency, al servizio impeccabile e al comfort, con 20 brand – tra cui Four Seasons, Kimpton, The Ritz-Carlton e Standard Hotels – in

lista. Il pubblico è stato invitato a votare per un periodo di quattro settimane e Anantara si è

assicurato l’ambito premio.



«A nome degli hotel e dei resort Anantara di tutto il mondo, vorrei ringraziare gli esperti e i lettoridi Usa Today per aver riconosciuto i nostri sforzi nell’offrire un’ospitalità autentica, servizi eccellenti ed esperienze incentrate sul benessere in ogni destinazione in cui siamo presenti – ha dichiarato Dillip Rajakarier, ceo di Minor Hotels, società proprietaria di Anantara –. Ai viaggiatori garantiamo un’esperienza in cui lusso e autenticità sono sempre perfettamente coordinati».

Loading...

Anantara è un marchio di ospitalità di lusso con un portfolio di hotel e resort unici e progettati in ogni dettaglio per cogliere le peculiarità di ogni Paese. Vanta, infatti, oltre 40 splendidi hotel e resort situati in Thailandia, Indonesia, Vietnam, Cina, Cambogia, Malesia, Maldive, Sri Lanka, Mauritius, Seychelles, Mozambico, Zambia, Tunisia, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Oman, Portogallo, Spagna e Italia, e l’obiettivo di espandersi ulteriormente in Asia, Medio Oriente ed Europa.