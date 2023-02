Anantara sbarca ad Amalfi in un ex convento

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

È tra i settori immobiliari sotto la lente, per investimenti e domanda. L’alberghiero in Italia veleggia in decisa crescita dopo gli anni difficili del Covid. E il trend si basa anche sulla ricerca di brand che nel nostro Paese vogliono sbarcare. Il brand Anantara apre ad Amalfi. E lo fa in una struttura parte del portfolio europeo di Minor Hotels. Nella primavera 2023, infatti, il Grand Hotel Convento di Amalfi passerà da NH Collection al brand di lusso Anantara, entrambi appartenenti al Gruppo internazionale Minor Hotels.



Lo storico albergo della Costiera Amalfitana si trova in un ex Convento dei frati Cappuccini del XIII secolo, arroccato su una scogliera a 80 metri sul mare vista sulla città di Amalfi.

Loading...

La struttura sarà con l’occasione restaurata, dalle camere ai ristoranti, fino alla realizzazione di una nuova SPA.

Durante la ristrutturazione, le camere e gli spazi comuni del nuovo hotel Anantara ad Amalfi saranno rinnovati, mentre la chiesa tardo-barocca che occupa la proprietà beneficerà di un restauro conservativo dell’altare in marmo e del pavimento in maiolica.

Le suite conserveranno le terrazze con piccole piscine e ampie vedute sulla Costiera, mentre la zona del Resort con la piscina sarà ridisegnata con arredi su misura e arricchita da un innovativo progetto di PizzeriaGourmet.