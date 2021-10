Anantara sbarca a Roma e ingloba Palazzo Naiadi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il debutto del brand Anantara Hotels in Italia fa tappa su Roma. Entra, infatti, nel gruppo Palazzo Naiadi Rome Hotel, in piazza della Repubblica, che vanta un’affascinante storia architettonica con elementi originali commissionati da Papa Clemente XI per il Vaticano nel 1705. L’edificio sorge sulle antiche Terme di Diocleziano, le cui fondamenta, piscine e mosaici sono visibili dal piano inferiore. In tutto le camere sono 238.

Anantara Palazzo Naiadi è attualmente in fase di transizione verso il brand Anantara. La gamma completa delle esperienze Anantara sarà presentata nei prossimi mesi. La ristrutturazione, che inizierà a gennaio 2022 e proseguirà per tutto il prossimo anno, regalerà una hall con un elegante design arricchito da dettagli moderni e antichi.

L’offerta enogastronomica dell’hotel sarà arricchita da un nuovo bar, con decorazioni originali in stile Art Nouveau, un suggestivo rooftop con viste panoramiche senza pari e un angolo“healthy” per soddisfare le richieste di ogni ospite.

Nel 2022 verrà inaugurata una nuova Anantara Spa all’ultimo piano dell’hotel, con servizi che includono un bagno a vapore, un hammam, l’idroterapia, una sauna e un’area relax. E ancora, un centro fitness con sessioni di personal training, corsi di yoga e la possibilità di praticare attività fisica nei meravigliosi giardini di Villa Borghese.

Anantara Hotels, Resorts & Spas continuerà la propria espansione in Europa nel 2022 con l’apertura di proprietà ad Amsterdam, Budapest, Nizza e Dublino, completando il portfolio europeo esistente: Anantara Vilamoura Algarve Resort a sud del Portogallo e Anantara Villa Padierna Palace a Marbella, in Spagna.