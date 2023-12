Anas: 6,5 milioni in viaggio su strade e autostrade durante le festività natalizie

I punti chiave Il traffico sulla A2

Nei prossimi giorni su tutto il territorio nazionale è prevista una crescita del traffico di circa il 20%: si stima che oltre 6,5 milioni di persone si metteranno in viaggio sulle strade e autostrade Anas. Quelle più trafficate, a ridosso delle festività, saranno a Roma il Grande Raccordo Anulare e a Milano la SS36 “Del Lago di Como e dello Spluga”. Negli altri giorni invece sono previste diminuzioni di traffico fra il 20 e il 40% nelle due settimane festive. Per domenica 24, lunedì 25 e martedì 26 dicembre, segnala ancora Anas, è prevista la sospensione dei mezzi pesanti dalle ore 9:00 alle ore 22:00. La società ricorda che, in previsione dell’aumento del traffico nelle strade, ha deciso di rimuovere da venerdì 22 dicembre fino all’8 gennaio 171 cantieri.

Il traffico sulla A2

La A2 “Autostrada del Mediterraneo” sarà molto trafficata per il rientro e la ripartenza dei fuori sede con una crescita, nell’arco di questa settimana, dal +50% al +70% fino a un raddoppio del traffico nei giorni di venerdì 22 e sabato 23, veri e propri giorni di esodo con traffici paragonabili alle punte estive. La crescita riprenderà sabato 30 dicembre con un + 20% e poi gradualmente fino a toccare punte del +25% di venerdì 5 gennaio, +30% di sabato 6 e + 50% di domenica 7.

