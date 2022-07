Anastacia, Checco Zalone e il “Bolero” con Roberto Bolle in cartellone

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Un Natale 2002 e Capodanno 2023 da trascorrere a Milano in compagnia di Checco Zalone al Teatro degli Arcimboldi di Milano (Tam), con 21 serate dal 20 dicembre 2022 al 20 gennaio 2023. Molto altro ancora figura nel cartellone della prossima stagione del teatro milanese che ospitò il Teatro alla Scala durante i lavori di ampliamento dello stesso, dal 2001 al 2004.

Come accaduto a maggio 2022 , nell’ambito della tournée che ha segnato il ritorno a teatro di Fiorello dopo cinque anni di assenza dal palcoscenico con otto date sold-out al Tam, le presenze agli Arcimboldi costituiscono occasioni magiche che animano le vie, le piazze e i locali intorno al Tam, nel quartiere Bicocca.



Loading...

Il cartellone

Al Tam è stato presentato il cartellone e le attività 2022-23 del teatro. La proposta di eventi 2022-23 spazia dal teatro alla musica passando appunto per i One man show, la danza, le mostre (appena chiusa quella su David Bowie) e tanto altro (vedi lo show della regina del burlesque Dita Von Teese).

Premesso che per conoscere i nomi dei grandi artisti musicali bisognerà aspettare settembre, perché sono in corso le tournée estive, in cartellone ci sono già Anastacia il 21 settembre 2022, i Negramaro il 30 settembre e il 1° ottobre, Mario Biondi il 2 ottobre e Venditti & De Gregori il 21 e 22 novembre, il direttore artistico Tam, Gianmario Longoni, ha nominato alcuni dei grandi artisti che calcheranno il palcoscenico del Tam nel corso delle 300 giornate di spettacoli previste: Roberto Bolle sarà il protagonista di un “Bolero” con il corpo di ballo Béjart di Losanna, mentre la Parsons dance company, con David Parsons, terrà un incontro dedicato al pubblico; dopo dieci anni tornerà al Tam Zelig con sei serate; per i musical Notre-Dame di Paris, il decimo anniversario di Priscilla - La regina del deserto, il debutto di Legally blonde (la rivincita delle bionde) e il Rocky horror show nella sua trasgressiva versione originale; tra gli “imperdibili” - anticipa Piermario Longoni - ci sarà lo spettacolo irriverente en travesti “Les Ballets Trockadero de Monte Carlo” di una compagnia americana composta da soli uomini che sa coniugare tecnica impeccabile e incontenibile comicità (15 e 16 aprile 2022); il 3 giugno 2023, infine, il figlio Paolo ricorderà con uno spettacolo il papà Enzo Jannacci a dieci anni dalla sua scomparsa, nel giorno del suo compleanno.

Le scuole

Tam punta molto sui giovani e sulla loro formazione ospitando la Scuola del teatro musicale (Stm), prima istituzione per la formazione nel musical autorizzata dal ministero dell'Università̀ e della Ricerca al rilascio del diploma accademico di I Livello in recitazione e l'Accademia ucraina di balletto (Aub), istituzione a livello internazionale che in questi mesi, oltre all'attvità̀ artistica e formativa, si è occupata dell’accoglienza di studentesse e famiglie profughe dalle regioni di guerra in Ucraina.