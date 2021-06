Ancelotti torna al Real Madrid

Continua il valzer delle panchine

Con Ancelotti che si è accasato al Real, Conte diventa il candidato più attendibile per la panchina del Tottenham, dopo l’interregno di Ryan Mason. Non è da escludere, tuttavia, l’ipotesi al vaglio del tecnico salentino di guidare una Nazionale in vista dei Mondiali dell’anno prossimo in Qatar.

Pochettino, pertanto, resterebbe a Parigi, onorando il proprio contratto. Per Simone Inzaghi all’Inter l’annuncio è sempre atteso a ore, mentre la trattativa fra la Lazio e Maurizio Sarri sembra ormai in dirittura d’arrivo, con l’ex allenatore di Napoli e Juve che sarebbe gradito anche ai giocatori biancocelesti che pure erano molto legati allo stesso Inzaghi.

La Juve torna su Milik

Il nuovo Torino di Ivan Juric è già a caccia di rinforzi: il primo nome nella lista del tecnico croato è quello di Federico Dimarco , già a disposizione di Juric a Verona, ma di proprietà dell’Inter. In uscita dalla società granata lo svizzero Ricardo Rodriguez, chiamato da Petkovic per l’Europeo. Non è escluso che il terzino fluidificante possa tornare al Magonza, in Bundesliga.

Su Hakimi dell’Inter non c’è solo il Paris Saint-Germain, ma anche il Chelsea, neocampione d’Europa. Arkadiusz Milik torna in orbita Juve, dopo la bella stagione al Marsiglia che lo ha riscattato dal Napoli.

Idea Thorsby per il Napoli

Il club francese è sul punto di ingaggiare Gerson, centrocampista ex Roma e Fiorentina, che si è rilanciato con il Flamengo, squadra con la quale ha vinto una Libertadores. Il suo cartellino è valutato una trentina di milioni. Cerca rinforzi anche la Fiorentina, che punta Filip Krovinovic, trequartista classe 1995, il cui cartellino è di proprietà del Benfica, ma è reduce dall’esperienza in prestito con la maglia del Nottingham Forest.