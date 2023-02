Anche Amazon al lavoro per una sua ChatGPT: obiettivo una super Alexa

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Alla corsa per l’Intelligenza Artificiale generativa più performante non poteva mancare Amazon. Mentre Google e Microsoft si danno battaglia con Bard e ChatGPT, il colosso di Seattle ha deciso di entrare sul mercato più frizzante di questo 2023, e ha intensificato gli investimenti espandendo la sua partnership con Hugging Face Inc., azienda con sede a New York che sta sviluppando un chatbot molto simile a ChatGPT.

La strategia di Amazon non è ancora definita, ma quello che è già abbastanza certo è...