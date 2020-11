Anche Balenciaga (Kering) produrrà borse nel distretto fiorentino del lusso La fabbrica nascerà in un ex stabilimento di pelletteria, ospiterà anche un centro di formazione, e a regime creerà 300 posti di lavoro. A Scandicci anche il polo di Ysl di Silvia Pieraccini

La fabbrica nascerà in un ex stabilimento di pelletteria, ospiterà anche un centro di formazione, e a regime creerà 300 posti di lavoro. A Scandicci anche il polo di Ysl

2' di lettura

La forza attrattiva del distretto fiorentino della pelletteria di lusso supera quella distruttiva della pandemia (che nel 2020 sta provocando cali di fatturato nel settore moda del 30-40%). Balenciaga, uno dei marchi di punta del gruppo francese del lusso Kering (insieme con Gucci, Yves Saint Laurent e Bottega Veneta), ha annunciato l'apertura di uno stabilimento per la produzione di borse a Cerreto Guidi (Firenze), terra votata alla pelle anche se soprattutto quella dei calzaturieri.



La fabbrica - che nascerà dalla ristrutturazione di un ex stabilimento di pelletteria - occuperà diecimila metri quadrati e ospiterà anche un centro di formazione dei nuovi assunti, in linea con quanto stanno facendo tutti i marchi del lusso: formarsi “in casa” il personale da impiegare in azienda.

Loading...

Per Balenciaga, che già possiede un centro per lo sviluppo-prodotto a Scandicci, nel cuore del distretto della pelletteria di lusso, e che finora si appoggiava per la produzione a laboratori toscani, sarà la prima fabbrica diretta in Italia (che non soppianterà del tutto la rete di fornitori esterni, precisa l'azienda).

Grandi i numeri: previsti fino a 300 nuovi posti di lavoro appena lo stabilimento sarà a regime. Il primo a entrare in funzione sarà il centro di formazione, già nel 2021, seguito poi dal reparto produzione. «Il nuovo stabilimento avrà l'obiettivo di sostenere i piani di sviluppo della maison francese di alta moda - afferma un comunicato -. Nello spirito di un approccio responsabile e sostenibile, il nuovo centro nascerà dal rinnovamento di un edificio già esistente, dando espressione a un progetto architettonico di particolare rilievo».

Niente consumo di nuovo suolo, dunque, ma una ”rigenerazione urbana” in chiave green.«Il nuovo atelier consentirà di accrescere l'agilità e la flessibilità della supply chain - afferma l'azienda che nel 2019 ha fatturato più di 1 miliardo di euro - migliorando ulteriormente la qualità assoluta dei prodotti Balenciaga».