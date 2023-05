Francia in piazza, oltre 290 fermi, 108 poliziotti feriti. Segnalati anche black block stranieri

Ascolta la versione audio dell'articolo

Almeno 108 agenti di polizia e gendarmi sono stati feriti in Francia durante le manifestazioni contro la riforma Macron delle pensioni in occasione della Festa del Primo Maggio. Di questi, “una ventina” è stata colpita soltanto a Parigi. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno francese Gerald Darmanin, aggiungendo che 291 persone sono state arrestate in tutto il Paese, di cui 90 nella capitale. Un tale numero di poliziotti feriti “il giorno del Primo Maggio è estremamente raro”, ha proseguito il ministro dell’Interno, “condannando fermamente questa violenza”.

Oltre quelli registrati a Parigi, si contano anche 40 fermi a Lione e 29 a Nantes, dove si registra anche il ferimento di quattro agenti. Secondo quanto riportato da alcune fonti a BfmTv a rinforzare le fila dei manifestanti più violenti si sarebbero uniti anche alcuni ’black block’ provenienti da Italia e Regno Unito.

Darmanin, teppisti violenti vogliono uccidere poliziotti

“Se la stragrande maggioranza dei manifestanti era ovviamente pacifista, a Parigi, Lione e Nantes in particolare, la polizia affronta teppisti estremamente violenti che sono venuti con un obiettivo: uccidere poliziotti e attaccare le proprietà altrui. Più di 60 arresti in questo momento. Un poliziotto è rimasto gravemente ferito, ustionato in seguito al lancio di una molotov. Questa violenza deve essere condannata senza riserve”. Lo scrive su Twitter il ministro dell’Interno francese, Gerard Darmanin.

Per la Cgt, il principale sindacato francese, i partecipanti alla tradizionale manifestazione del 1° maggio partita a metà giornata da place de la République a Parigi sono stati circa 550mila, che salgono a 2,3 milioni considerando complessivamente le manifestazioni che si sono tenute in tutta la Francia.



Blitz ambientalista alla fondazione Vuitton

La giornata di tensioni nella capitalke è stata segnata anche da un blitz degli attivisti di Extinction Rebellion alla fondazione Louis Vuitton, dove hanno imbrattato con della vernice la facciata dell’edificio usando degli estintori. Un’azione - hanno spiegato sui social - “contro i ricchi” e in solidarietà verso i lavoratori nella giornata del Primo Maggio.