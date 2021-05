Anche il bond diventa digitale e va su blockchain (dando la spinta a ethereum)

2' di lettura

Non è certo il primo bond digitale. Ma il fatto che un'istituzione come la Banca europea degli investimenti abbia scelto la strada della tokenizzazione del bond per la sua nuova emissione da 100 milioni di euro dà una spinta decisiva verso quella finanza decentralizzata che sta emergendo con prepotenza dal mondo delle criptovalute.

Nonostante diverse istituzioni finanziarie si siano avvicinate nell'ultimo anno agli strumenti legati al criptomondo, il ricorso alla blockchain per l'emissione di debito...