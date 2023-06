Anche Coinbase dopo Binance nel mirino della Sec: «Violate le regole»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Coinbase nel mirino della Securities and Exchange Commission (Sec): l’autorità di controllo dei mercati finanziari statunitensi ha fatto causa alla piattaforma di criptovalute, che è stata accusata di agire come broker e piattaforma di scambi non registrata. La Sec chiede che a Coinbase sia impedito in «modo permanente» di continuare a funzionare in questo modo. Ieri, il titolo di Coinbase ha perso il 9%, dopo che la Sec ha fatto causa a un’altra piattaforma di criptovalute, ovvero Binance, e al suo amministratore delegato, Changpeng Zhao. Oggi è in ribasso di oltre il 18% dopo la notizia della denuncia.

Per la Sec su Coinbase, il più grande exchange cripto degli Stati Uniti, vengono effettuati scambi di titoli finanziari, che avrebbero dovuto comportare la registrazione della piattaforma. Secondo la Sec, almeno 13 criptovalute sono da classificare come titoli finanziari: tra queste, le più conosciute sono Cardano, Solana, Matic, Dash e Nexo. Sotto i riflettori è anche il servizio di cosiddetto staking, dove la società combina asset per facilitare l’attività e intasca commissioni.

Il caso è stato presentato presso il tribunale federale di Manhattan, dopo che l’azienda era stata informata fin da marzo di indagini in corso. “Non si può semplicemente ignorare le regole perchè non piacciono o se ne preferirebbero altre diverse: le conseguenze per il pubblico di investitori sono troppo grandi”, ha indicato il responsabile dell’enforcement dell’authority mobiliare, Gurbir Grewal, suggerendo che Coinbase ha volutamente ignorato la necessità di rispettare la legislazione finanziaria.

Il chairman della Sec, Gary Gensler, in un tweet ha aggiunto che “le presunte mancanze di Coinbase privano gli investitori di protezioni critiche, tra le quali norme per prevenire truffe e manipolazioni, appropriata disclosure, difesa da conflitti di interesse e controlli di routine”. Dal 2019, stando alla Sec, Coinbase ha incassato miliardi di dollari dalla gestione di transazioni nelle criptovalute, evitando i requisiti necessari per operare correttamente.