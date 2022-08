Anche i commercialisti a lezione di dati e di economia digitale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dalle strategie per portare l’innovazione al centro delle decisioni di business, attraverso nuove tecnologie, alla capacità di sfruttare la grande mole di dati e informazioni digitali a disposizione, fino alla gestione del rischio informatico e alle opportunità connesse a strumenti di finanza alternativa. Per i professionisti – commercialisti ed esperti di consulenza aziendale/finanziaria – sapersi muovere nel campo della trasformazione digitale è sempre più un «must»: ecco alcune delle opportunità per acquisire le competenze richieste dal mercato.

A focalizzare uno specifico campo di integrazione tra conoscenze economico-finanziarie e digitali è la magistrale della Bocconi in Cyber Risk Strategy and Governance, di cui lo scorso anno – con i primi laureati – si è completato il ciclo inaugurale. Il corso nasce dalla partnership fra l’ateneo milanese e il Politecnico di Milano, unendo le aree di eccellenza delle due università in un programma fortemente interdisciplinare. «Gli studenti – spiega Greta Nasi, direttore del percorso – acquisiscono le competenze per valutare, governare e gestire rischi e opportunità relativi all’ambito digitale e dell’innovazione tecnologica». «L’obiettivo – prosegue – è formare figure professionali in grado di gestire il cyber risk in un’ottica trasversale giuridico-economica, per orientare decisioni strategiche e implementare le azioni necessarie a limitare nelle aziende i rischi dell’economia digitale».

Appena nata a Roma Tre la laurea triennale in Economia e Big Data, attiva presso il Dipartimento di Economia dallo scorso anno allo scopo di «costruire» le competenze necessarie a comprendere e gestire i processi generati dalla trasformazione digitale, in particolare nel campo dei dati, della loro analisi e valorizzazione dell’informazione in essi contenuta per disegnare le strategie delle aziende. Debutterà nel 2022-2023 a Bergamo il corso di alta formazione in Data Analyst per decisioni strategiche (Dads) che si rivolge sia a neolaureati che a professionisti che vogliano «estendere o aggiornare le proprie competenze e abilità nella gestione, analisi e condivisione dei dati e nel gestire problematiche aziendali connesse»; attivo presso l’ateneo lombardo anche il master di primo livello in Digital Business Development – Sviluppo del business e dei canali digitali.

La Cattolica, sede di Cremona, ha lanciato quest’anno la laurea magistrale in Innovazione e imprenditorialità digitale, per creare professionisti in grado di seguire le imprese nelle sfide dell’economia digitale. Di recente attivazione a Bologna, infine, il master di primo livello in Finance e Fintech con insegnamenti che spaziano da Blockchain finance a Big Data for Industry 4.0.