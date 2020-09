Anche il Creval prepara il risiko: «Siamo partner ideale per un’alleanza» di Luca Davi

(IMAGOECONOMICA)

4' di lettura

«La fusione tra Intesa Sanpaolo e Ubi? È un trigger che cambia l’arena competitiva. Ora ancora di più servono banche di maggiore dimensione per ridurre il gap che si è creato e ritengo che noi siamo un partner ideale per fare alleanze». Luigi Lovaglio, ceo di Creval, non ha dubbi sul futuro del settore bancario italiano: il consolidamento è già nei fatti e i prossimi trimestri porteranno ulteriori cambiamenti, dopo l’aggregazione tra la prima e la terza banca italiana per capitalizzazione. In questo...