Anche nel derby il Milan sparisce: l’Inter seconda a 13 punti dal Napoli

Il Milan sull'orlo dell'abisso. Visto che ormai il Napoli troneggia indisturbato, e la lotta per un posto in Champions non è certo il massimo della suspense, per non farci annoiare troppo il Milan ha deciso di metterci tutti davanti a una eventualità così estrema che neanche un maestro del thriller come Dario Argento sarebbe riuscito a immaginare. Un giallo da paura: riuscirà la squadra campione d'Italia nel 2022 a finire in B nel 2023?

Dato quello che sta succedendo al Milan, e dopo questa ennesima sconfitta nel derby con l'Inter (1-0 gol di Lautaro), questa domanda choc, almeno come provocazione, bisogna pur farcela. Va bene che il calcio brucia tutto, e che squadre agonizzanti a volte risorgono come Lazzaro e viceversa, ma davanti alla inconsistenza dei rossoneri, ancora una volta certificata dai nerazzurri di Inzaghi, bisogna uscire dalle categorie del calcio per entrare in quelle misteriose della parapsicologia. Un mistero, questo Milan, in questo derby ancora più arrendevole del solito, sceso in campo con un 3-5-2 (e Origi al posto di Leao) che non è un modulo tattico ma una cintura protettiva, una specie di vecchio catenaccio riadattato al nuovo millennio, su cui l’Inter si è avventa come il lupo sull'agnello.

Non c'è partita, non c'è sfida: c'è solo una squadra, quella nerazzurra, che con un Lautaro scatenato schiaccia i rossoneri nella loro area. «Abbiamo stradominato, Inter perfetta», dice giustamente Inzaghi, lui stesso colpito dall'arrendevolezza di questo povero Diavolo. Nel primo tempo i nerazzurri, gli stessi che il 13 gennaio hanno vinto la Supercoppa a Riad, fanno quello che vogliono in modo quasi imbarazzante. Il Milan non tocca palla e Lautaro, sempre in anticipo sui difensori rossoneri, cerca il gol in tutti i modi. Ci riesce al 34', su corner di Calhanoglu, anticipando Kjaer di testa. Un gol, il 12esimo dell'argentino, che riassume la partita e che fotografa la totale vulnerabilità della difesa rossonera sui calci piazzati. «Non siamo una squadra matura», commenta Pioli con amarezza.

Solo nella ripresa, con l'ingresso di Leao e Saelemaekers, il Milan si avvicina alla porta avversaria. Ma sono punture di spillo. Solo una volta Giroud, su appoggio di Leao, potrebbe concludere a rete: ma il suo controllo è totalmente maldestro. Con i rossoneri che non feriscono l'Inter nel finale andrebbe anche al raddoppio con Lukaku, subentrato nella ripresa, ma l'arbitro Massa fischia un fallo del belga prima che l'azione si concluda.

I nerazzurri, che dopo la sosta hanno vinto 7 partite su 9, festeggiano come in Arabia Saudita. Secondi dietro il Napoli possono arrivare di slancio ai prossimi ottavi di Champions. Il Milan invece brancola nel buio. Non vede, non sente, non reagisce. È una squadra impaurita, senza orgoglio, bloccata nella testa e nelle gambe . Anche il suo diamante, Leao, ammonito e poco incisivo, ha smesso di brillare. «Lo lascerei ancora in panchina», osserva Pioli, più per coerenza che convinzione.