Anche la finanza verde accusa il colpo della crisi dei mercati

Infatti, stante la presenza di obiettivi piuttosto “generici” di miglioramento dell'impatto ambientale, è sorta la necessità di ancorare (il link) le performance di questi strumenti ad indicatori chiave di sostenibilità (key performance indicators, KPI). In parole semplici, l'obbligazione (o il prestito) sustainability-linked paga cedole che sono collegate in maniera inversa al raggiungimento di livelli-obiettivo in alcuni indicatori chiave, che possono essere ad es. l'ammontare emesso di CO2 oppure la minimizzazione di scarti di produzione tossici.

ESG GLOBAL STUDY 2022 - PRINCIPALI OSTACOLI ALLO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI ESG





In una prima fase di sviluppo veloce e disordinato del mercato, la mancanza di una definizione univoca e standardizzata per gli indicatori KPI che potesse consentire di effettuare un controllo esterno sul raggiungimento delle performance nonché paragoni chiari tra prodotti, ha favorito una rapida crescita della complessità (e dell'opacità) degli indicatori. In particolare, è risultata diffusa la prassi di ancorare le performance ad indicatori generali di sostenibilità calcolati da soggetti terzi secondo procedure proprietarie (gli ESG score), che amplificava l'opacità della struttura finanziaria.



Un recente aggiornamento della documentazione di riferimento per l'emissione di SLB, SLL da parte dell'ICMA (l'International Capital Market Association, portavoce e referente globale degli emittenti di bond) prevede l'analisi e la categorizzazione di oltre 300 KPI, individuando per ogni settore produttivo gli indicatori più coerenti ed adatti a misurare le performance ambientali nell'attività intrapresa. Lo sforzo di auto-regolamentazione del mercato segue uno studio-guida della World Bank di novembre 2021 che presentava un primo framework di riferimento per la selezione di KPI.



La moltiplicazione delle fonti normative rimane un problema non ancora gestito



Nel 2022 sono stati varati nuovi standard normativi da parte di 34 diverse agenzie di regolamentazione e sono state promosse 12 consultazioni ufficiali su temi legati alla sostenibilità climatica ed ambientale. Sono proliferati oltre 290 progetti di certificazione verde, a vari stadi di sviluppo: tra i Paesi più avanzati, spiccano Canada, Malesia, Emirati Arabi Uniti, India. Cina e la Corea del Sud hanno definito dettagliate tassonomie come base normativa per l’emissione di obbligazioni green e come linee guida sul credito verde per le banche.